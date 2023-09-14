«Билет в будущее» подготовил Всероссийский профориентационный марафон

Фото: Пресс-служба «Билет в будущее»

В России 14 сентября пройдет Всероссийский профориентационный марафон «Россия — мои горизонты», подготовленный на базе проекта «Билет в будущее». Мероприятие призвано помочь родителям, педагогам и школьникам разобраться в вопросах профессионального самоопределения. Марафон откроет цикл профориентационных фестивалей, которые состоятся по всей стране.

Поучаствовать в марафоне можно не только офлайн, но и онлайн — вести прямую трансляцию с места событий будет социальная сеть «ВКонтакте». В рамках мероприятия выступят эксперты Фонда гуманитарных проектов, ключевые партнеры, представители Министерства просвещения России, педагогического сообщества и ученики школ Москвы и Подмосковья. Участники смогут задать спикерам вопросы на интересующие их темы, узнать, какие направления востребованы и какие навыки следует развивать, чтобы стать успешным специалистом. В программу также вошли виртуальные экскурсии в ведущие компании страны.

Марафон начнется со «Всероссийского родительского собрания» в формате ток-шоу. Эксперты расскажут, как помочь ребенку определиться с будущей профессией, а также какие инициативы для школьников разработало государство. Родители смогут задать вопросы во время пленарной дискуссии. Спикеры также разберут семейные кейсы и поделятся собственными секретами успеха в рамках образовательного нетворкинга «Родители в теме». В него будут включены и интерактивные элементы: родителям зададут вопросы о профориентации, а затем покажут, как на них ответили дети. Это поможет сравнить мнения и понять, как мыслят современные школьники.

Еще одной составляющей марафона станет дискуссия «Всероссийский педагогический совет» в формате круглого стола. Представители Министерства просвещения расскажут о реализации программы профориентационного минимума, а педагоги обсудят, как помочь детям реализовать мечты в реальном мире.

Программа марафона обширна, в связи с чем она будет разделена на три специальные «комнаты» и тематические блоки. Среди них блоки «Индустриальная среда», в котором расскажут о промышленности и машиностроении, «Здоровая среда» — раздел о медицине, «Умная среда» о науке и образовании, «Комфортная среда» для тех, кто хочет связать свое будущее со строительством или архитектурой, «Аграрная среда», где обсудят будущее сельского хозяйства, «Безопасная среда» о деятельности полиции, «Креативная среда» об искусстве и дизайне, а также «Социальная среда», посвященная отраслям туризма и торговли.

Проект «Билет в будущее» ранее опубликовал видео к старту профориентационного курса «Россия — мои горизонты». С помощью VFX-ролика авторы наглядно показали, как важно правильно выбрать профессию.