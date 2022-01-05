Зюганов призвал Путина и Мишустина задуматься, глядя на Казахстан

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал события в Казахстане и заявил, что президенту России Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину есть над чем задуматься. Он указал, что в России складывается схожая ситуация с ценами, и привёл в пример продовольственную инфляцию, которая достигла 20%. Об этом политики написал в своём Telegram-канале.

Глядя на происходящее в Казахстане, есть над чем задуматься Путину и Мишустину. В России цены тоже зашкаливают, а реальная продовольственная инфляция подбирается к 20%. К таким последствиям приводит именно олигархическая вольница, — написал Зюганов.

Он добавил, что такой ситуацией могут воспользоваться «силы, объявившие России гибридную войну». Он призвал тесно сотрудничать со странами СНГ, чтобы противостоять коллективному Западу.

Ранее политик прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова убрать с Красной площади в Москве захоронения лидеров СССР. Он назвал инициативу бредом и усомнился в «нормальности» парламентария.