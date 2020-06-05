Жёсткую экономическую политику ФРГ в отношении США назвали закономерной

https://static.news.ru/photo/33208610-a746-11ea-8b76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Вероятное ужесточении Берлином экономической политики в отношении Соединённых Штатов Америки стане закономерным шагом, считает депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков. По словам парламентария, в последние годы Белый дом усилил давление на дружественные государства.

Он добавил — Вашингтон старается переложить как можно больше вопросов совместной обороны на союзников, однако не гарантирует им никаких финансовых преимуществ, передаёт RT.

По мнению Новикова, США могут изменить санкционную политику только в случае кадровых перестановок в самом Белом доме.

Накануне официальный Берлин пригрозил ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон продолжит давление на «Северный поток

Ранее ряд законодателей в США внесли на рассмотрение сената законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». По их словам, цель ограничений состоит в блокировке завершения строительства газопровода и обеспечении энергетической безопасности Европы.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Ранее NEWS.ru писал, что намерение США ввести санкции прокомментировал глава думского комитета о международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, действия американской стороны являются примером недобросовестной конкуренции.