Жириновский: Зеленский не имеет права приглашать Путина

https://static.news.ru/photo/0a4f405e-a2aa-11eb-a638-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. По его мнению, украинский лидер не имеет права на подобные инициативы.

Зеленский не имеет права приглашать главу российского государства. Зеленский с его командой никто, — цитирует политика URA.RU.

Жириновский заявил, что Россия правит миром, а Украина не может влиять на политический расклад, поскольку не обладает весом. Он также предположил, что Путин не найдёт тем для переговоров с Зеленским.

Президент Украины накануне опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где ведутся боевые действия. Он заявил, что в современном мире невозможно не иметь возможности избежать драки, если речь идёт не о подворотнях и хулиганах.

В Кремле сообщили, что инициатива Зеленского передана Путину. Однако российский лидер мог не успеть с ней ознакомиться из-за подготовки послания Федеральному собранию.

Как сообщалось ранее, сенатор Сергей Цеков, комментируя предложение Зеленского, назвал его действия актёрским кривлянием. По его мнению, украинский лидер пытается переложить на Путина ответственность за свою неспособность или нежелание остановить войну в Донбассе.