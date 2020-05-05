Жириновский поддержал запрет хештега «море» в Instagram

https://static.news.ru/photo/e3f3dfbc-8efc-11ea-8778-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский (архивное фото) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал запрет на использование хештега «море» в соцсети Instagram. По словам политика, сейчас действительно лучше не думать о морском отдыхе.

Бросить всё и рвануть в Ялту или Сочи — отличный слоган и даже девиз, но не сейчас. Сейчас лучшее, куда можно рвануть — это в ближайший супермаркет, но только быстро и в маске, — отметил Жириновский.

Политик предложил пользоваться тегом #ПростыеРадости и выкладывать фотографии с дачи или домашнего отдыха с родными. Жириновский посоветовал радоваться мелочам.

Как писал NEWS.ru, с 28 марта в России действует режим самоизоляции — в большинстве регионов России ограничена свобода передвижения, закрыты общественные пространства, заведения общепита, непродовольственные магазины. Ограничения продержатся как минимум до 11 мая.