Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что её можно сравнить с «девственницей на политическом поле». Причина такой оценки в том, что ЛДПР никогда не вступала ни в какие политические союзы, объяснил он в интервью газете «Коммерсант».
С чем придёт «Единая Россия» к гражданам? Им скажут: почему вы ничего не сделали, вы уже 20 лет правительственная партия? С чем коммунисты приедут или «Справедливая Россия»? Их заплюют, закидают камнями! — считает Жириновский.
Он считает, что люди не верят в новый социализм, который может предложить КПРФ. По словам политика, всем перечисленным политическим партиям «не с чем идти, их всех избиратель презирает как обманщиков и мошенников».
ЛДПР при этом чиста, заявил Жириновский.
Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР — девственница на политическом поле, — подвёл он итог.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что граждане РФ нищают и деградируют, а страна буквально вымирает. Обвинил в этом он действующее правительство, и уверен, что остановить это можно, только сформировав новый государственный бюджет.