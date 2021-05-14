Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что граждане РФ нищают и деградируют, а страна буквально вымирает. Остановить это можно, только сформировав новый государственный бюджет. Об этом он заявил в своём Telegram.

Для выхода из кризиса нужно сформировать совершенно другой бюджет. Он должен быть ориентирован на темпы роста экономики минимум 3–4% в год. В противном случае мы и дальше будем нищать и...