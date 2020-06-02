Желание Киева обсудить Донбасс без РФ назвали в Госдуме бредом

https://static.news.ru/photo/9741949c-a528-11ea-90f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Желание Киева провести переговоры по Донбассу без участия России говорит только о несостоятельности руководства страны. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат назвал бредом и глупостью утверждения о том, что Россия якобы напала на Украину.

Это смешивание понятий, где минские договоренности, их забывают, что ли? Призывают к другим переговорам? Нет последовательности. Это еще раз говорит о несостоятельности власти, — приводит слова Чепы РИА Новости.

Депутат добавил, что всем таким заявлениям — «грош цена». Любая страна имеет право встречаться с кем захочет и предложение обсудить дела в Донбассе без участия России не имеет перспектив.

В МИД в свою очередь инициативу Украины назвали очередной попыткой «имитировать активность» вместо того, чтобы на самом деле заняться выполнением минских соглашений и пойти на диалог с Донбассом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переговоры по ситуации в Донбассе могут организовать в «будапештском формате» Великобритания и США. Участие в них России исключается.