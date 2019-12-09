https://static.news.ru/photo/cd82aae2-1a62-11ea-b32b-fa163e074e61_660.jpg Донбасс Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, в Париже обсудит с лидерами Германии, России и Франции возможные шаги для достижения мира в Донбассе.

Сегодня Владимир Зеленский в Париже встретится в «нормандском формате» с лидерами Германии, Франции и России, чтобы обсудить возможные шаги к установлению мира в Донбассе, — сообщает офис украинского лидера в Telegram-канале.

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на Украине с участием также представителей России, Франции и Германии. Новая встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как ранее писал NEWS.ru, киевляне продолжили акцию перед офисом президента Украины. Они требуют, чтобы Владимир Зеленский не допустил сдачи национальных интересов государства на переговорах лидеров стран «нормандского формата» в Париже.