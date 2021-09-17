Завершились выборы в Госдуму в двух восточных регионах России

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На избирательном участке № 237 в Кемерово зафиксировали вброс бюллетеней. В связи с этим результаты частично аннулируют. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, передаёт ТАСС.

Информация о совершённом 18 сентября нарушении поступила в Общественную палату РФ, она подтвердилась. На видеозаписи видно, как в урну раз за разом опускают пачки бюллетеней. На сегодняшний момент территориальной избирательной...