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Завершились выборы в Госдуму в двух восточных регионах России

11:44, 19 сентября 2021
Завершились выборы в Госдуму в двух восточных регионах России Фото: kamgov41/vk.com
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Выборы депутатов в Госдуму и в местные заксобрания закончились в Камчатском крае и на Чукотке. Избирательные участки закрылись 11:00 по московскому времени — в 20:00 по местному.

Как сообщает камчатская краевая избирательная комиссия, в регионе работали 187 участковых комиссий.

Первые результаты голосования по России появятся после 21:00, когда закончится голосование в Калининградской области. Время назвал зампред ЦИК России Николай Булаев, передаёт ТАСС.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ в течение трёх дней: 17, 18, 19 сентября. Одновременно проходят прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов в розыгрыше «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму.

Это стало для Пескова неожиданностью, он отметил, что пока не знает, выиграл ли, и планирует это проверить.

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