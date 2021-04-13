Замглавы МИД РФ назвал Вашингтон соперником Москвы

https://static.news.ru/photo/b184ae06-9c3b-11eb-a062-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: mil/vk.com

Соединённые Штаты являются соперником России. Вашингтон делает всё возможное, чтобы подорвать позиции Москвы на международной арене. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал, что Москве придётся «расплатиться» за свои «агрессивные» действия на востоке Украины. Как подчеркнул Рябков, РФ продолжит отстаивать интересы русскоязычного населения Донбасса. И подобные заявления с американской стороны лишь подчёркивают правильность избранного Кремлём курса.

США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие, — цитирует заместителя главы внешнеполитического ведомства «Интерфакс».

В настоящий момент в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта. Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Как ранее передавал NEWS.ru, мэр украинского города Тростянец Юрий Бова заявил, что русскоязычным гражданам Украины необходимо объяснить, за что они будут воевать в случае эскалации конфликта на востоке страны. Об этом он заявил во время слушаний комитета по вопросам организации государственной власти Верховной рады.