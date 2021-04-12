Мэр украинского города посетовал на нежелание русскоязычных воевать с РФ

https://static.news.ru/photo/9618fa2e-9bcc-11eb-9a45-96000091f725_660.jpg Фото: modofukraine/facebook.com

Мэр украинского города Тростянец Юрий Бова заявил, что русскоязычным гражданам Украины необходимо объяснить, за что они будут воевать в случае эскалации конфликта на востоке страны. Об этом он заявил во время слушаний комитета по вопросам организации государственной власти Верховной рады.

Тут люди должны понять, за что они будут проливать кровь. К сожалению, большая часть территории заселена русскоговорящим населением, — цитирует РИА Новости градоначальника.

По его словам, внимание в первую очередь необходимо обратить на приграничные с Россией регионы. Эти земли необходимо развивать, по мнению Бовы, поскольку от людей, живущих там, «зависит суверенитет Украины».

Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в ближайшее время может ввести войска в Донбасс, но Украина готова дать отпор «российскому вторжению» в случае эскалации конфликта.