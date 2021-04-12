Зеленский заявил о готовности Украины дать отпор «российскому вторжению»

https://static.news.ru/photo/428b2008-9bae-11eb-9164-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/twitter.com

Россия в ближайшее время может ввести войска в Донбасс, но Украина готова дать отпор «российскому вторжению» в случае эскалации конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Мы знаем это — с 2014 это (вторжение. — NEWS.ru) может случиться каждый день. Они (Россия. — NEWS.ru) готовы, но мы тоже готовы, потому что это наша земля и наша территория, — заявил Зеленский.

Отмечается, что общение Зеленского с корреспондентом американского телеканала состоялось во время поездки украинского лидера к линии соприкосновения в Донбассе 8–9 апреля.

Как сообщал NEWS.ru, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава.

С другой стороны, Киев сообщает о наращивании Россией сил в приграничных с Украиной районах. Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которых обсудили рост российской военной активности.