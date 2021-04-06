«Никто не знает, где мы остановимся»: Пушилин высказался о войне с Украиной

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Донбасс не хочет войны и не собирается её начинать, заявил на пресс-конференции глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. И нельзя предсказать, что произойдёт, если Украина начнёт масштабные военные действия.

Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось. Но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет, — сказал Пушилин.

Глава ДНР констатировал, что на линии соприкосновения в Донбассе ситуация ухудшается, увеличивается количество обстрелов. Он признал, что усилился новый виток эскалации конфликта украинской стороной.

Мы привыкли, что как только приезжают высокие европейские или американские гости на своеобразные «экскурсии», идёт демонстрация со стороны Вооружённых сил Украины, — саркастически заметил Пушилин.

По словам лидера ДНР, украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что подобный шаг станет гибельным для самой Украины, но неясно, готов ли будет Киев, понимая это, всё же отдать соответствующий приказ.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обстановку на юго-востоке Украины тревожной. Он отметил, что его разочаровывает позиция Запада в отношении Украины.