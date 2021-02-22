Законодателей США уличили во вмешательстве в дела религии в Крыму

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Американский конгресс вмешивается в религиозные вопросы в Крыму и на Украине в собственных геополитических целях. Об этом заявили в российском посольстве в США.

Американские законодатели продолжают циничное вторжение в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе совести используется как политический лозунг, — говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

Оно сопровождается ссылкой на законопроект, который был внесён на рассмотрение конгресса представителями демократической и республиканской партий США. Его авторы обвиняют Россию в нарушении свободы вероисповедания на Украине. При этом к украинским территориям конгрессмены относят и Крым, вошедший в состав РФ в 2014 году.

Дипломаты отметили, что американские законодатели в очередной раз пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Они подчеркнули, что недопустимо использовать чувства и убеждения миллионов людей в геополитических целях.

lawmakers continue their cynical intrusion into religious affairs in #Crimea and in Ukraine. The adherence to freedom of conscience is being used as a political slogan. pic.twitter.com/eFSxi3D4lc — Russian Embassy in USA (@RusEmbUSA) February 23, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что в Германии раскритиковали украинские власти за водную блокаду Крыма. Депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал её возвратом к средневековым методам. Он отметил, что подобные выходки Украины должна рассмотреть комиссия по правам человека на предмет выполнения Киевом международных обязательств.