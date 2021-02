Законодателей США уличили во вмешательстве в дела религии в Крыму

Оно сопровождается ссылкой на законопроект, который был внесён на рассмотрение конгресса представителями демократической и республиканской партий США. Его авторы обвиняют Россию в нарушении свободы вероисповедания на Украине. При этом к украинским территориям конгрессмены относят и Крым, вошедший в состав РФ в 2014 году.

Дипломаты отметили, что американские законодатели в очередной раз пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Они подчеркнули, что недопустимо использовать чувства и убеждения миллионов людей в геополитических целях.