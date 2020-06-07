Захаровой присвоен высший дипломатический ранг

https://static.news.ru/photo/8b4eb240-a97f-11ea-a463-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Захаровой Марии Владимировне — директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации, — говорится в документе.

В 2011 году Захарова заняла пост заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ. А уже в августе 2015 года её назначили директором этого департамента.

Как ранее писал NEWS.ru, Захарова получила орден Почета «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу». Аналогичных наград удостоены постпред России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян.