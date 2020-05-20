Путин наградил Захарову орденом Почёта

https://static.news.ru/photo/099a612a-30ff-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова получила орден Почёта.

Аналогичных наград удостоены постпред России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян. В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что они сделали большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и много лет добросовестно исполняли свои обязанности.

Ордена Почёта также получили народные артисты РФ Борис Щербаков, Владимир Климов и Михаил Брызгалов. Народный артист Советского Союза Юрий Башмет удостоен орденом «За заслуги перед Отечеством II степени».

Ранее NEWS.ru писал, что Мария Захарова вызвала оппозиционного политика Алексея Навального на онлайн-дебаты. Навальный принял предложение, подчеркнув, что «в обычной ситуации» проигнорировал бы его.

Позднее Алексей Пивоваров, который должен был стать модератором беседы, сообщил, что стороны не смогли уладить разногласия по вопросу необходимости модерации процесса. В результате дебаты были отменены.

Захарова назвала Навального «трусом» и заявила, что готова общаться только «один на один». Оппозиционер ответил, что готов на общение на любых условиях. По его словам, заявление чиновницы о том, что ей пытались навязать неприемлемые условия дебатов, вызвали у него стыд за МИД.