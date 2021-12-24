Захарова заявила, что Киев готовится к силовому решению в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге о том, что Киев, похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Россия сожалеет, что государства, входящие в НАТО, поддерживают власти Украины в «крестовом походе» против собственного населения, подчеркнула дипломат. По сведениям МИД, на линии соприкосновения в Донбассе на данный момент сконцентрировано около четырёх тысяч военных инструкторов из США, пишет РИА Новости.

Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они её называют, — заявила дипломат.

Захарова отметила, что слова представителей киевского режима о том, что они стремятся к деэскалации конфликта, «звучат просто лживо».

По-прежнему нет прогресса в решении политических аспектов урегулирования, рекламируемые в средствах массовой информации последние украинские инициативы о неких «10 шагах» в разблокировке мирного процесса, по сути, дублируют положения, которые и так содержатся в Минских соглашениях и выполнение которых Киев продолжает саботировать всеми возможными способами с упорством, достойным лучшего применения, — сказала Захарова на брифинге.

Как подчеркнула представитель МИД, «это не 10 шагов вперёд, а 100 шагов назад».

Кроме того, на линии соприкосновения фиксируются значительные силы иностранных инструкторов, около четырёх тысяч человек, которые занимаются подстрекательством, а Киев старается максимально легализовать их присутствие, чтобы обойти требования Минских соглашений, отметила Захарова.

Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе. Мало того, с недавних пор эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощённом порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то, знаете, кощунство с издевательством, — сказала дипломат.

По словам Захаровой, украинские власти пытаются не только легализовать этих иностранных военных, но и обойти требования минского комплекса мер «о выводе иностранных вооружённых формирований, военной техники и наёмников с территории Украины».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у российских границ может вызвать серьёзные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. По мнению министра, необходимо понизить градус конфронтации, вызванной опекой США своих «украинских протеже».