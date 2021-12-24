Лавров: появление ракет у границ России спровоцирует военные риски

Курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у российских границ может спровоцировать серьёзные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье». По мнению министра, необходимо понизить градус конфронтации, вызванной опекой США своих «украинских протеже».

Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создаёт неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе, — сказал он.

По мнению Лаврова, прежде всего необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как «американские коллеги опекают своих украинских протеже». Он также напомнил, что во время видеоконференции президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина российский лидер высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Украины против Донбасса.

В четверг Путин заявил, что складывается впечатление, что Украина готовит третью военную операцию в Донбассе. Он также обвинил украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения. Путин также отметил создание «анти-России» и притеснение русских на территории Украины.