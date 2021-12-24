Путин: Украина может готовить третью военную операцию

Складывается впечатление, что готовится третья военная операция в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин. Так он, выступая на традиционной итоговой пресс-конференции, прокомментировал напряжённость в отношениях с Украиной и западными партнёрами. По словам лидера, единственным возможным решением в данной ситуации являются Минские соглашения.

Складывается впечатление, что готовят третью военную операцию. Никакого движения НАТО на восток быть не должно. Мы обязаны думать о перспективах своей безопасности. Как жить всё время с оглядкой и думать, когда долбанут? Россия пока видит положительную реакцию на свои предложения, — сказал Путин.

Он также обвинил украинские власти в нежелание выполнять Минские соглашения. Президент также отметил создание «анти-России» и притеснение русских на территории Украины.

Дважды украинские власти попробовали решить вопрос силой. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чём? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории. Говорят, Россия должна выполнять соглашения. Мы согласны, — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Москва не могла остаться в стороне в ситуации с Крымом и безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе. По его словам, в этих всех ситуациях Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Он также заметил, что страна готова работать со всеми.