Путин: Россия не могла остаться безвольным наблюдателем в случае с Крымом

В ходе ежегодной пресс-конференции глава российского государства Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, просчитывала ли РФ риски войны, отметил, что Россия не могла остаться в стороне в ситуации с Крымом и безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе.

Кремль работал с Ющенко, спорил из-за газа и готов был работать дальше, но что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Ясно, что было законное возмущение граждан. А Янукович же со всем согласился, западные страны дали гарантии, все согласились. Через день-два — госпереворот. Зачем? Ответа нет. Победа оппозиции была неминуема. Ну зачем это сделали? После этого возник Крым — Россия не могла поступить иначе, безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе в частности, — подчеркнул президент России.

Путин также подчеркнул, что в этих ситуациях «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Он также заметил, что страна готова работать со всеми.

Можно вспомнить работу с Ющенко, Тимошенко. И работали же, и договаривались... — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Украина готова пойти на возможные переговоры о её нейтральном статусе только при условии выполнения пакета условий. В их число входит и восстановление границ Украины 1991 года — Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины.