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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.

В частности, в заявлении делается попытка увязать консультации, проходящие между Австралией, Нидерландами и Россией, с утверждениями Гааги и Канберры об «ответственности России как государства за её роль в крушении самолёта, выполнявшего рейс МН17».

По мнению Захаровой, такие утверждения ставят под вопрос приверженность Канберры к установлению истины о произошедшем. У людей может создаться впечатление, что именно эта тема и является предметом трёхсторонних консультаций.

С сожалением отмечаем ставшие традиционными для австралийской стороны передергивание фактов и стремление подогнать реальность под уже сформировавшуюся в официальной Канберре «систему координат», в которой виновные могут быть просто «назначены», а неудобные для расследования материалы, в том числе переданные российской стороной в рамках выполнения резолюции СБ ООН 2166, игнорироваться, — цитирует Захарову РИА Новости.