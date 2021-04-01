«Мания величия»: Захарова оценила правозащитные стандарты США

https://static.news.ru/photo/f5a78ab4-92f3-11eb-9cd0-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Weaver/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США страдают манией величия, когда дело касается правозащитных стандартов на территории государства. Она отметила, что страна не делает у себя такой масштабный обзор нарушений прав человека.

Тем не менее, когда Вашингтону это выгодно, там всегда заявляют о расколе общества страны и о нарушении прав человека. Однако на международный уровень такие заявления не выносятся, хоть Китай и опубликовал собственный доклад по правам человека в Штатах. Тогда Белый дом отреагировал неоднозначно.

Мания величия США, когда речь о соблюдении правозащитных стандартов у них в стране, только усиливается, — подчеркнула Захарова на брифинге. Её слова приводит РИА Новости.

Она также добавила, что Вашингтону следовало бы ознакомиться с ответным докладом Москвы о нарушениях прав человека в США.

Госдепартамент США 30 марта представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал этот доклад. В разговоре с журналистами он заметил, что в Кремле не согласны с такими тезисами.