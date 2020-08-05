Захарова: сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей

https://static.news.ru/photo/a8fc9e96-d76b-11ea-8ae7-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Госдепартамент США опрометчиво пообещал награду в $10 млн каждому, кто сообщит информацию о том, кто вмешивается в предвыборные процессы страны.

Каждому (награду в $10 млн. — NEWS.ru)?! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей, — сообщила Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Пользователи из разных стран в комментариях активно начали предполагать, кто мог вмешиваться в американские выборы, в том числе и свою кандидатуру, объясняя это тем, что награда весьма привлекательна.

Накануне, 5 августа 2020 года, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство готово заплатить по $10 млн каждому, кто сообщит информацию о лицах, которые пытаются вмешаться в процесс выборов. Награда будет идти в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию», сообщает «Российская газета».

Как писал NEWS.ru ранее, Мария Захарова заявила о невиновности российских граждан, которых задержали в Белоруссии. По её словам, их вина ничем не доказана. Она также подчеркнула, что Россия не даст в обиду своих граждан.