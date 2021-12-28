Захарова: Россия не планировала возвращаться к «железному занавесу»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается изолироваться от остального мира и проводить политику «железного занавеса». О планах западных стран России неизвестно, добавила Захарова. Об этом официальный представитель МИД сообщила журналистам белорусского телеканала «БелРос».

Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с Западом. Мы точно не планируем. А что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры — неизвестно, — сказала Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал подход западных стран к выполнению Минских соглашений и назвал его «политической Камасутрой». Он уличил западных партнёров в непоследовательности, что, по мнению Лаврова, не позволяет полноценно исполнять заключённые в Минске договорённости по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Российский министр также добавил, что Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине и обвинить в этом Москву.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.