Лезут к обоим: МИД заявил о планах НАТО против Москвы и Минска

https://static.news.ru/photo/1d82851a-c6b2-11eb-a499-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в планы НАТО не входит нормальное взаимодействие Москвы и Минска. Таким образом она отреагировала на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс против сотрудничества РФ и Белоруссии, передаёт РИА Новости.

Она считает, что слова Столтенберга — это ответ на вопрос, почему «Запад так неистово взялся за Белоруссию». Другие государства не хотят, чтобы шёл процесс интеграции России и Белоруссии.

Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции, — сказала Захарова.

Накануне Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса всерьёз обеспокоены сотрудничеством между РФ и Белоруссией. При этом он указал, что НАТО использует по отношению к России два подхода: сдерживание и диалог. Он отметил, что Альянс готов к защите союзников.

Также он рассказал, что всё более явное сотрудничество России и Китая представляет «серьёзный вызов» для НАТО. По его словам, сотрудничество двух стран для НАТО выглядит как «новое измерение».