«Лицемерие»: Захарова прокомментировала позицию США по митингам в Москве

https://static.news.ru/photo/e411c932-5d8c-11eb-b60a-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию США по протестам в Москве. Об этом она написала в своём микроблоге.

Захарова напомнила, что во время протестов возле американского Капитолия местные власти не были настолько же лояльны к митингующим. Представитель внешнеполитического ведомства РФ отметила, что тогда были убиты пять человек, однако расследование так и не началось.

Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в «немирный», когда полиция начала стрелять в демонстрантов. <...> А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих «нападением на демократию», — процитировала Захарова заявление МИД РФ в своём Facebook-аккаунте.

Она также поинтересовалась, когда американская сторона намерена ответить за нападение на российских журналистов, освещавших протесты в США. Позицию зарубежного государства официальный представитель МИД РФ назвала «лицемерием».

Лицемерие — инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии, — добавила Захарова.

Она призвала представителей Соединённых Штатов не вмешиваться во внутриполитические дела других стран, а заниматься проблемами своей державы.

Напомним, 23 января в Москве и других российских городах проходят несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Стоит заметить, что МВД уже предупреждало протестующих о том, что им грозит административная ответственность.

Сотрудники штаба Навального призывали россиян выйти на улицы с требованием освободить оппозиционера после того, как тот был 17 января задержан и арестован на 30 суток. Прокуратура обвиняет его в нарушении требования суда и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по так называемому делу «Ив Роше» на реальный.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Москвы силовики начали задерживать граждан, которые 23 января вышли на Пушкинскую площадь, чтобы принять участие в акции протеста в поддержку арестованного на 30 суток оппозиционного политика. Одним из первых в отделение увели мужчину, который пытался выступить перед собравшимися с речью.