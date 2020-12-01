Захарова оценила прошедшие в Приднестровье выборы

https://static.news.ru/photo/d1db69fa-33cd-11eb-b951-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Приднестровья во время голосования 29 ноября продемонстрировали ответственность за будущее региона перед лицом непростых вызовов. Теперь Верховный совет должен активно подключиться к решению насущных проблем, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике выбирали парламентариев Верховного совета, депутатов местных советов, депутатов и председателей советов — руководителей администраций сёл и посёлков. Ведущая политическая партия региона «Обновление» сохранила большинство, однако лидер фракции Пётр Пасат выборы проиграл.

Хорошо известно, что <...> выборы проводились в регионе, особый статус которого должен быть определён и законодательно закреплён в рамках решения приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. В этом контексте Россия как страна-посредник и гарант будущих договорённостей внимательно отслеживает все политические и социально-экономические процессы как в Молдавии, так и в Приднестровье, — говорится в заявлении дипломата на официальной странице МИД РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне она отметила, что планы избранного президента Молдавии Майи Санду добиться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв мирного урегулирования. Захарова подчеркнула, что за те 25 лет, что в регионе находятся российские миротворцы, сохраняется стабильность и не проливается кровь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что со стороны «Газпрома» нечестно требовать от Молдавии оплаты за газ, который используется в неподконтрольном властям страны Приднестровье. Об этом заявила Майя Санду. Политик отметила, что общий размер долга за топливо перед российской компанией сейчас составляет $7,5 млрд и на правом берегу Днестра люди говорят только о том, что в непризнанной республике не платят за газ.