Захарова объяснила Зеленскому, чем отличается косоворотка от вышиванки

https://static.news.ru/photo/1747d756-b995-11eb-ad8d-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала крой рубахи в национальном стиле, которую президент Украины Владимир Зеленский надел на День вышиванки. Об этом сообщает РИА Новости.

Всё смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить День вышиванки в косоворотке – бесценно, — цитирует её агентство.

Она напомнила, что советский культуролог и искусствовед академик Дмитрий Лихачёв считал, что разрез косоворотки не случайно расположен не посередине груди, а смещён в сторону. Это было нужно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу.

Косоворотка считается элементом русского национального мужского костюма, тогда как вышиванка с разрезом посередине груди относится к украинской традиции. Однако создавший рубаху для президента дизайнер Артём Климчук говорил, что брал за образец региональный костюм, характерный для Екатеринославщины (Днепропетровской области Украины), где родился Зеленский.

Как сообщалось, пользователи Сети бурно отреагировали на появление украинского лидера в русской рубахе. Некоторые заявили, что их лидер является «придурком» и «москалюгой». Кроме того, Зеленскому посоветовали надеть лапти и кокошник.