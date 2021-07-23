Захар Прилепин раскрыл свои планы на президентские выборы

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), писатель Захар Прилепин не планирует участвовать на президентских выборах в 2024 году. Об это он рассказал в беседе с журналистами портала «URA.ru».

О том, что Захар Прилепин может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выбора в 2024 году, сообщил политолог Станислав Белковский. Эксперт считает, что такая кандидатура устраивает Кремль, так как он не наберёт много голосов.

Отреагировал на высказывание Белковского с юмором. Учувствовать в президентских выборах не собираюсь, — заявил Прилепин.

Ранее Прилепин написал Зюганову письмо, в котором предложил в день 30-летия путча 1991 года — 19 августа — провести пресс-конференцию и объявить о планах по созданию оппозиционной коалиции в Госдуме после выборов, а также «по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях».

По мнению писателя, у партий есть общие цели и идеи. Например, они против пенсионной реформы и продвигают «политическое наследие Ленина и Сталина».