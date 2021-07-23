Политолог назвал возможного соперника Путина на выборах-2024

На президентских выборах в 2024 году главе государства Владимиру Путину может составить конкуренцию сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин. По мнению политолога Станислава Белковского, писатель может объединить «Справедливую Россию» и КПРФ и выступить единым кандидатом от этого объединения, сообщило «Эхо Москвы».

Мы будем наблюдать попытку выдвижения единого кандидата от так называемых народно-патриотических сил. И здесь таким кандидатом может стать большой русский писатель Евгений Николаевич Прилепин, известный как Захар Прилепин, — рассказал Белковский.

Политолог уверен, что Кремль устраивает кандидатура Прилепина якобы потому, что он всячески «педалирует» образ Иосифа Сталина. А это, по мнению Белковского, не принесёт ему достаточного количества голосов избирателей. Таким образом, может победить сам Владимир Путин или его преемник.

Разговоры об объединении «Справедливой России» и КПРФ начались, когда сам Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову создать коалицию в новом созыве Госдумы. По мнению писателя, у партий есть общие цели и идеи. Например, они против пенсионной реформы и продвигают «политическое наследие Ленина и Сталина».

При Владимире Путине Россия станет ещё сильнее, будет обеспечивать мирную жизнь и благосостояние своих граждан, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Именно поэтому главная цель — продлить присутствие Путина на посту президента как можно дольше, отметил он.