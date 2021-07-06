16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Володин призвал сделать всё, чтобы Путин был у власти «как можно дольше»

22:49, 05 июля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

При Владимире Путине Россия станет ещё сильнее, будет обеспечивать мирную жизнь и благосостояние своих граждан, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Именно поэтому главная цель — продлить присутствие Путина на посту президента как можно дольше, отметил он.

Нам всем необходимо сделать всё, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нём Россия станет ещё сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн, — сказал журналистам Володин.

Кроме того, он уверен, что президент даст возможность стране пройти испытания, такие как санкционное давление, менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории страны.

Он назвал Путина сильнейшим политиком в мире и сказал, что более эффективного президента для РФ сегодня не найти.

Володин также заявил, что у него никогда не было и нет амбиций стать президентом.

Ранее Вячеслав Володин рассказал, обяжут ли россиян вакцинироваться от COVID-19. Он пояснил, что 8 июня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео