Володин рассказал, обяжут ли россиян вакцинироваться от COVID

https://static.news.ru/photo/8f75b7d2-c770-11eb-a103-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, станет ли вакцинация от коронавируса в России обязательной. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что 8 июня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о включении вакцины от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Если инициатива будет принята, то в любом случае вакцинация от COVID не станет обязательной.

Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него, — отметил Володин.

По его словам, всё, что даёт такая инициатива, так это возможность сделать прививку за счёт средств федерального бюджета. Если человек не хочет вакцинироваться, никто не имеет права заставить его против воли. Тем не менее спикер Госдумы напомнил, что вирус всё ещё представляет собой угрозу, особенно в период отпусков.

Впереди лето — период отпусков. Нам удалось снизить количество заболевших. В других странах ситуация менее благоприятная, — заключил Володин.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ни одна вакцина против коронавируса не даёт стопроцентной защиты, но риск заболеть смертоносной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%.