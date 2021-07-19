Прилепин предложил Зюганову создать коалицию в новой Думе

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову сформировать коалицию в новом составе Госдумы, а затем объединить обе партии. Об этом сообщает ТАСС.

Прилепин написал Зюганову письмо, в котором предложил в день 30-летия путча 1991 года — 19 августа — провести пресс-конференцию и объявить о планах по созданию оппозиционной коалиции в Госдуме после выборов, а также «по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях».

По словам Прилепина, у «СР — За правду» и КПРФ почти нет идеологических разногласий и поэтому им следует «переходить к реальному политическому сотрудничеству».

Он добавил , что у двух политических сил нет иного пути, кроме объединения, поскольку России необходима сильная, амбициозная и влиятельная левопатриотическая партия.

Ранее сообщалось, что Прилепин собирался предложить создание новой коалиции на съезде КПРФ, проходившем в конце июня. Однако его туда не пустили из-за конфликта с Зюгановым.