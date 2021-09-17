Явка на онлайн-голосование в Москве побила рекорд

В Москве проголосовали 93,3% записавшихся на онлайн-голосование. Показатель стал рекордным, предыдущий составлял 93,02% — на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил Общественный штаб наблюдателей в Telegram-канале.

Побит рекорд явки на электронное голосование — 93,3% ранее зарегистрированных москвичей сделали свой выбор с помощью системы дистанционного голосования, — указано в сообщении.

Общая же явка на выборах в Госдуму составила 40,49%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 14:00 мск на воскресенье, 19 сентября.

Политолог Дмитрий Гусев предсказал полный переход на онлайн-голосование в России. Он напомнил, что в российских государственных структурах в настоящее время большое количество услуг предоставляется гражданам в электронном виде.

Ранее стало известно, что объявленная в розыск россиянка дважды проголосовала на выборах в Госдуму. Ей удалось это сделать очно и дистанционно — в Израиле.