Распаляет воображение: готовит ли Путин в своём послании транзит власти

Итак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о том, о чём нас предупреждали некоторые конспирологи. Дело в том, что в этом году Владимир Путин не намерен выступать со своим ежегодным посланием и, вероятно, по словам его помощника, он обратится к нации и стране в начале года следующего. Удивительное совпадение!

В последние дни некоторые наши «яйцеголовые» просто пальцы стёрли о клавиатуры своих компьютеров, фантазируя на тему неизбежного, дескать, начала транзита власти, так называемого трансфера, который получит свой старт где-то в промежутке между 10 и 20 января будущего года.

А тут им такой подарок от Кремля: теперь можно, опираясь на заявление пресс-секретаря, вволю прикидывать варианты президентского выступления и выстраивать собственные концепции непременных перемен, которые после такого президентского спича начнутся. Тем более что к их услугам и ассоциации с событиями, последовавшими после прошлогоднего президентского послания.

Действительно, у всех профессионалов от политики ещё жива в памяти чреда событий и явлений, которые произошли после 15 января 2020 года. Собственно, и сама дата послания вызвала много пересудов. Страна только-только отходила от очередных протяжённых новогодних праздников, а депутатам было велено прибыть в столицу не позднее 14 января. Затем стало известно, что 15-го числа президент выступит со своим посланием, в котором заранее было обещано немало сенсационного. Фактически то раннее обращение открывало политический сезон 2020 года и должно было задать тон всему процессу. Так всё и случилось.

Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

В тот день глава государства много времени посвятил социальной политике и поддержке семей с детьми, а в конце своего выступления заговорил о конституционной реформе, наметив её основные контуры. Об обнулении президентских сроков тогда речь не шла, но Владимир Путин неоднократно делал акцент на необходимости перемен и на настрое на них всего российского общества.

В тот же день и начались перемены. И какие! В отставку было отправлено правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Формально под впечатлением намеченной президентом программы конституционных реформ премьер сам попросил о своей отставке, апеллируя к статье 117 основного закона страны. Глава государства же благосклонно прошение принял, отметив, что несмотря на очевидные успехи, далеко не всё у правительства получилось. Именно тогда многие аналитики и взяли на вооружение тему дальнейшего транзита власти, прикидывая различные его варианты, начиная с усиления роли Госсовета, тема придания которому конституционного статуса ясно прозвучала в том послании.

И вот теперь и откровенные «плюшевые пророки», и вполне серьёзные аналитики ждут, что начало нового 2021 года также будет связано с важнейшими реформистскими инициативами сверху. И информация о новом президентском послании, и опять в начале года, повторимся, распаляет воображение многих. Понятно, что сейчас выльется поток предположений на этот счёт — от назначения парламентских выборов, скажем, на апрель 2021 года до объявления досрочных президентских выборов на основе новой, только что реформированной Конституции России. Но, как говорится, дождёмся всё-таки самого выступления президента. Не исключено, что и в ходе его традиционной пресс-конференции 17 декабря будут раскрыты какие-то контуры и его послания.