Выборы уходят в осень: Путин поддержал проведение ЕДГ в сентябре

Интрига с возможным переносом единого дня голосования и проведения выборов в Государственную думу раньше срока завершилась. Президент России Владимир Путин назвал сентябрь самым удобным месяцем для проведения избирательных кампаний разного уровня. Тем самым, казалось бы, он поставил точку в разговорах о переносе выборов, в том числе предстоящей избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Впрочем, эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверены, что глава государства всё-таки поставил не жирную точку, а скорее многоточие.

Разговоры о возможном переносе выборов в Государственную думу, а также изменении даты проведения единого дня голосования не утихали с начала этого года. Даже после последних сентябрьских выборов дискуссия о лучшем месяце для голосования продолжилась. Так, глава ЦИК Элла Памфилова предложила с учётом трёхдневного голосования перенести дату ЕДГ на другой месяц, например, апрель. По её словам, вопрос о дате голосования «возникнет закономерно, к нему в любом случае обязательно придётся возвращаться». Эту мысль главы ЦИК РФ поддержал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, пообещав после ЕДГ вернуться к теме его переноса на март-апрель. Он уточнил, что в этом вопросе коммунистов поддерживают и в ЛДПР.

Разрешение интриги с датой выборов ждали от встречи президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций нижней палаты парламента. И кажется, глава государства, свою точку зрения озвучил вполне определённо.

Сложилось так, как сложилось. В целом, вы упомянули о том, что во многих других странах берут на вооружение именно это время для проведения избирательных кампаний: лето закончилось, все вернулись домой, начинается учебный год и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей удобнее всего, — заявил он, в ответ на слова главы думских единороссов Сергея Неверова о сентябре как «наиболее оптимальном периоде проведения выборов» с учётом опыта других стран.

Впрочем, в других парламентских фракциях с «Единой Россией» не согласны. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, это месяц неудобным для выборов.

Сентябрь должен быть месяцем для отпусков. Ведь на юге в это время ещё +30, а на севере уже где-то минус. А у нас сотни тысяч чиновников, членов их семей, бюджетников — все вынуждены работать всё лето. Лучший день для голосования — последний понедельник апреля, — процитировали главу фракции либерал-демократов в пресс-службе партии.

В «Справедливой России» NEWS.ru напомнили, что партия предлагала перенести ЕДГ на октябрь.

Это было бы более приемлемо на наш взгляд потому что в августе тяжело вести агитацию, люди обычно на дачах, в отпусках, поэтому агитация затруднена, а с другой стороны мы уже привыкли, что проводим выборы в любых условиях. Всё-таки, это такие мелкие тактические уловки, а главное — это содержание кампании и партийной деятельности. Михаил Емельянов депутат Госдумы от «Справедливой России», замглавы комитета по госстроительству и законодательству депутат Госдумы от «Справедливой России», замглавы комитета по госстроительству и законодательству

Коммунисты всегда были против досрочных выборов в Госдуму, напомнил позицию лидера фракции КПРФ в нижней палате парламента Геннадия Зюганова её член Юрий Афонин.

Поэтому если говорить о выборах в Госдуму, то пусть они проходят в установленный Конституцией РФ срок, но с точки зрения единого дня голосования, более удобным был бы конец октября или весна. И в своё время с этой инициативой вышли лидеры трёх парламентских партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Юрий Афонин депутат Госдумы V, VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям депутат Госдумы V, VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению гендиректора Агентства экономических и политических коммуникаций Дмитрия Орлова, слова президента о сентябре как наиболее удобном времени для Единого дня голосования — свидетельство сохранения действующих модели и тайминга политического процесса.

Теперь очевидно, что и Единый день голосования, и думские выборы состоятся в сентябре 2021 года, — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв также считает, что насчёт сентября как лучшего времени для выборных кампаний российский лидер абсолютно прав.

Весна в Россию приходит по-разному, в разные сроки: где-то цветы уже, где-то еще снег, где-то тепло и сухо, где-то слякоть и холод. Сентябрь же объединяет россиян. Сближает. И не только началом учебного года. В сентябре мы ещё не думаем про зимние проблемы. Сентябрь — продолжение лета. Социальное самочувствие на максимуме. Что работает на результаты партии власти. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Как пояснил NEWS.ru политический юрист Антон Тимченко, если иметь в виду исключительно голосование, то осень действительно имеет свои явные плюсы, такие как завершение отпусков, каникул или погода.

Однако следует учитывать, что избирательная кампания — это довольно продолжительный процесс, который не сводится только к голосованию. При текущем дне голосования вся агитация — т.е., собственно, содержательная борьба за голоса избирателей — проводится летом, когда значительная часть людей уезжает в отпуск, на каникулы или старается проводить свободное время на дачах. Кроме того, в свете законодательных нововведений возникает вопрос наложения многодневного голосования на начало образовательного процесса. Антон Тимченко политический юрист политический юрист

По мнению эксперта, у любого варианта есть свои достоинства и недостатки. В то же время Тимченко считает, что факт проведения другими странами избирательных кампаний в сентябре сам по себе имеет мало значения. Принципиально учесть все издержки и преимущества, которые влечет та или иная дата голосования именно в российском контексте, уверен он. И как заметил Константин Калачёв, в вопросе даты выборов Владимир Путин поставил не жирную точку, а скорее многоточие.

Над материалом также работала Виктория Немис.