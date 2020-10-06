Выборы уходят в осень: Путин поддержал проведение ЕДГ в сентябре

Интрига с возможным переносом единого дня голосования и проведения выборов в Государственную думу раньше срока завершилась. Президент России Владимир Путин назвал сентябрь самым удобным месяцем для проведения избирательных кампаний разного уровня. Тем самым, казалось бы, он поставил точку в разговорах о переносе выборов, в том числе предстоящей избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Впрочем, эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверены, что глава государства всё-таки поставил не жирную точку, а скорее многоточие.
Разговоры о возможном переносе выборов в Государственную думу, а также изменении даты проведения единого дня голосования не утихали с начала этого года. Даже после последних сентябрьских выборов дискуссия о лучшем месяце для голосования продолжилась. Так, глава ЦИК Элла Памфилова предложила с учётом трёхдневного голосования перенести дату ЕДГ на другой месяц, например, апрель. По её словам, вопрос о дате голосования «возникнет закономерно, к нему в любом случае обязательно придётся возвращаться». Эту мысль главы ЦИК РФ поддержал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, пообещав после ЕДГ вернуться к теме его переноса на март-апрель. Он уточнил, что в этом вопросе коммунистов поддерживают и в ЛДПР.
Разрешение интриги с датой выборов ждали от встречи президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций нижней палаты парламента. И кажется, глава государства, свою точку зрения озвучил вполне определённо.
Сложилось так, как сложилось. В целом, вы упомянули о том, что во многих других странах берут на вооружение именно это время для проведения избирательных кампаний: лето закончилось, все вернулись домой, начинается учебный год и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей удобнее всего, — заявил он, в ответ на слова главы думских единороссов Сергея Неверова о сентябре как «наиболее оптимальном периоде проведения выборов» с учётом опыта других стран.
Впрочем, в других парламентских фракциях с «Единой Россией» не согласны. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, это месяц неудобным для выборов.
Сентябрь должен быть месяцем для отпусков. Ведь на юге в это время ещё +30, а на севере уже где-то минус. А у нас сотни тысяч чиновников, членов их семей, бюджетников — все вынуждены работать всё лето. Лучший день для голосования — последний понедельник апреля, — процитировали главу фракции либерал-демократов в пресс-службе партии.
В «Справедливой России» NEWS.ru напомнили, что партия предлагала перенести ЕДГ на октябрь.
Это было бы более приемлемо на наш взгляд потому что в августе тяжело вести агитацию, люди обычно на дачах, в отпусках, поэтому агитация затруднена, а с другой стороны мы уже привыкли, что проводим выборы в любых условиях. Всё-таки, это такие мелкие тактические уловки, а главное — это содержание кампании и партийной деятельности.
Михаил Емельянов
депутат Госдумы от «Справедливой России», замглавы комитета по госстроительству и законодательству
Коммунисты всегда были против досрочных выборов в Госдуму, напомнил позицию лидера фракции КПРФ в нижней палате парламента Геннадия Зюганова её член Юрий Афонин.
Поэтому если говорить о выборах в Госдуму, то пусть они проходят в установленный Конституцией РФ срок, но с точки зрения единого дня голосования, более удобным был бы конец октября или весна. И в своё время с этой инициативой вышли лидеры трёх парламентских партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Юрий Афонин
депутат Госдумы V, VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Сергей Булкин/NEWS.ru
По мнению гендиректора Агентства экономических и политических коммуникаций Дмитрия Орлова, слова президента о сентябре как наиболее удобном времени для Единого дня голосования — свидетельство сохранения действующих модели и тайминга политического процесса.
Теперь очевидно, что и Единый день голосования, и думские выборы состоятся в сентябре 2021 года, — заявил он в беседе с NEWS.ru.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв также считает, что насчёт сентября как лучшего времени для выборных кампаний российский лидер абсолютно прав.
Весна в Россию приходит по-разному, в разные сроки: где-то цветы уже, где-то еще снег, где-то тепло и сухо, где-то слякоть и холод. Сентябрь же объединяет россиян. Сближает. И не только началом учебного года. В сентябре мы ещё не думаем про зимние проблемы. Сентябрь — продолжение лета. Социальное самочувствие на максимуме. Что работает на результаты партии власти.
Константин Калачёв
руководитель компании «Политическая экспертная группа»
Как пояснил NEWS.ru политический юрист Антон Тимченко, если иметь в виду исключительно голосование, то осень действительно имеет свои явные плюсы, такие как завершение отпусков, каникул или погода.
Однако следует учитывать, что избирательная кампания — это довольно продолжительный процесс, который не сводится только к голосованию. При текущем дне голосования вся агитация — т.е., собственно, содержательная борьба за голоса избирателей — проводится летом, когда значительная часть людей уезжает в отпуск, на каникулы или старается проводить свободное время на дачах. Кроме того, в свете законодательных нововведений возникает вопрос наложения многодневного голосования на начало образовательного процесса.
Антон Тимченко
политический юрист
По мнению эксперта, у любого варианта есть свои достоинства и недостатки. В то же время Тимченко считает, что факт проведения другими странами избирательных кампаний в сентябре сам по себе имеет мало значения. Принципиально учесть все издержки и преимущества, которые влечет та или иная дата голосования именно в российском контексте, уверен он. И как заметил Константин Калачёв, в вопросе даты выборов Владимир Путин поставил не жирную точку, а скорее многоточие.