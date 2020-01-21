https://static.news.ru/photo/9b5c0b44-3c27-11ea-a06d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку. Причиной ухода 76-летнего председателя может стать возраст и состояние здоровья.

Как сообщил Znak.com собственный источник в судебной системе, о предполагаемой отставке Лебедева уже предупредили руководителей судов.

Лебедев возглавляет Верховный суд уже более 30 лет, срок его полномочий истекает в мае 2020 года.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост главы Генпрокуратуры. Нынешний генеральный прокурор Юрий Чайка будет освобождён от должности из-за перехода на другую работу.