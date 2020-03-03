https://static.news.ru/photo/4c88f0bc-5d6b-11ea-84f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. Это могло бы стать хорошим средством сдерживания коррупции, считает он.

Это предложение могло бы быть закреплено в Конституцию, поправки к которой активно обсуждаются в обществе, — сказал Бастрыкин, выступая на итоговой коллегии ведомства.

За прошедший год, по данным СК, в суды ушло более 8000 дел о коррупционных преступлениях. За их совершение к уголовной ответственности привлекли 479 лиц, обладающих особым правовым статусом.

О необходимости изменить Конституцию президент России Владимир Путин заявил 15 января во время послания Федеральному собранию. 2 марта глава государства внёс поправки в Госдуму. В одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ. Документом также предполагается закрепление в Основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внеплановые заседания заксобраний регионов России, на которых планируется утвердить поправки в Конституцию, назначили на 12 марта.