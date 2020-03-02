https://static.news.ru/photo/ea3a9464-5c7b-11ea-9dee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внеплановые заседания заксобраний регионов России назначили на 12 марта. На них планируется утвердить поправки в Конституцию.

На совете фракций сегодня утром нам объявили, что 10 марта за поправки проголосует Государственная дума, 11 марта — Совет Федерации, а 12 марта пройдут внеплановые заседания в регионах, в том числе было дано поручение подготовить такое заседание и у нас, — сообщает Znak.com со ссылкой на источники.

Ранее Госдума в первом чтении утвердила законопроект о поправках в Конституцию. После одобрения документа нижней и верхней палатой федерального парламента его должны одобрить две трети региональных парламентов, следует из законодательства.

NEWS.ru сообщал в феврале 2020 года о сроках работы над поправками в Конституцию. Их назвал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.