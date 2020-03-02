https://static.news.ru/photo/490c75b8-5c98-11ea-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что одна из поправок в Конституцию, которую внёс глава государства, предусматривает упоминание Бога. В настоящее время, согласно статье 14 Основного закона, РФ является светским государством, где никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Поправки президента Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменениях в российскую Конституцию поступили в Государственную думу РФ в понедельник, 2 марта. Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент. Кроме того, Путин предложил провести «всенародное голосование» об этих поправках.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внеплановые заседания заксобраний регионов России, на которых планируется утвердить поправки в Конституцию, назначили на 12 марта.