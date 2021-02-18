«Вор должен сидеть в тюрьме»: в ГД оценили требование освободить Навального

https://static.news.ru/photo/dc22bca6-7216-11eb-b799-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционного блогера Алексея Навального. По мнению парламентария, представителям суд следует отличать соблюдение прав человека от криминала.

Вор должен сидеть в тюрьме, чтобы соблюдались права окружающих его людей. ЕСПЧ не следует путать соблюдение прав человека с откровенным криминалом. В России ни для кого не тайна, что Алексей Навальный — это таран, которым пытаются разбить наши государственные устои, — цитирует РИА Новости депутата.

По мнению Бальбека, оппозиционер получил срок исключительно за свою коррупционную деятельность, в то время как его политической активности никто не препятствовал.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), использовав 39-е правило своего регламента, решил призвать российские власти немедленно освободить осуждённого по делу «Ив Роше» о мошенничестве Навального. Кремль с этим требованием не согласен и расценивает его как «недопустимую попытку вмешаться во внутренние судебные дела России».

Как сообщал NEWS.ru, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вслед за требованием Европейского суда по правам человека обратился к властям России с призывом освободить Навального.

2 февраля Алексею Навальному был заменён условный срок на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». После этого защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по этому судебному процессу.