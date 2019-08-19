https://static.news.ru/photo/4dff1696-c285-11e9-8c92-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сотрудники иностранных посольств участвовали в организации недавних массовых акциях протеста в Москве. По словам депутата, они «раздавали методички».

Работники посольств, которые участвовали в том числе массовых мероприятиях, где-то участвовали непосредственно в организации, раздавали методички, — приводит его слова «Интерфакс».

Таких дипломатов будут вызывать на комиссию по расследованию иностранного вмешательства в российские дела. Её создали в Госдуме 19 августа. Работу она начнёт в ближайшее время. По словам спикера, депутатов для этого отзовут из отпусков. Заседание Совета Думы, на котором сформировали комиссию, также прошло во внеочередном порядке.

Кроме дипломатов, на заседание комиссии будут приглашать журналистов, которые имеют отношение к несанкционированным акциям.

В преддверии несогласованной акции 3 августа американское посольство опубликовало её маршрут, а немецкая газета Deutsche Welle и вовсе призвала выходить на мероприятие. После чего российские дипломаты встретились с временным поверенным в делах ФРГ в России Беате Гжеси, чтобы обсудить этот инцидент. В МИД РФ заявили, что материалы Deutsche Welle идут вразрез с нормами профессиональной журналистики.

Ранее News.ru писал, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует пригласить на своё заседание послов тех стран, которые публиковали сообщения с подробным описанием маршрутов предстоящих митингов, прошедших в Москве. В ведомстве расценивают эти действия как вмешательство в российские выборы.