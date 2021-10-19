Володин раскритиковал главу ПФР за строительство дворцов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима за строительство «дворцов» для ведомства. Об этом пишет «ФедералПресс».

Если уж вы так по поводу спокойствия заговорили, вопрос звучал совершенно конкретный по поводу «дворцов» Пенсионного фонда. Вот и ответьте на эти вопросы: у вас что, в планах деньги лишние, чтобы строить их, или негде находиться? Есть темы, которые мы с вами должны обсуждать, — отрезал Володин.

До этого на пленарном заседании депутат Михаил Делягин поставил вопрос о «расточительном приобретении новых зданий» для ПФР с выделенным на них бюджетом в 1 млрд рублей. Он обратился с соответствующим вопросом к главе ведомства. Однако Кигим прямого ответа не дал и призвал присутствующих успокоиться.



Ранее в ПФР напомнили, что родственники умершего пенсионера могут получить за него недополученную пенсию, но только если они жили с погибшим на момент его смерти.

Также независимый эксперт Сергей Звенигородский рассказал, что потерявшие супруга пенсионера могут подать заявление о переходе на пенсию умершего супруга.