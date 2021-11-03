Володин призвал разработать «дорожную карту» интеграции России и Белоруссии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в рамках реализации договорённостей России и Белоруссии по интеграции необходимо выработать законодательные инициативы и «дорожную карту». Он призвал парламентариев двух стран к тесному взаимодействию в этом вопросе.

В рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран, — написал политик в своём Telegram-канале.

По его словам, важно укреплять контакты между профильными комитетами Госдумы и белорусским Национальным собранием. Для выполнения поставленной задачи потребуются «десятки законодательных решений». В связи с этим парламентариям важно выработать «дорожную карту».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что большая часть мероприятий из дорожных карт по интеграции России и Белоруссии уже реализована.