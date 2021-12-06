Война — последний аргумент Киева против «Северного потока — 2»

Последние, на грани истерики угрозы Владимира Зеленского в адрес России, если абстрагироваться от тактики психологического давления Киева на донбасских ополченцев и от внутренней пропаганды небывалых наступательных возможностей, выглядят всего лишь как попытки не отходить на второй план в общеевропейской повестке.

Об этом свидетельствуют и последние слёзные обращения Владимира Зеленского к коллеге Джо Байдену с отчаянными мольбами любой ценой сорвать запуск газопровода. В Киеве резонно опасаются того, что о стране с её постоянными претензиями просто забудут из чувства самосохранения. А это осложнит решение основной внешнеполитической задачи.

Владимир Зеленский president.gov.ua

А сверхзадачей украинских властей была и остаётся борьба за сохранение российского газового транзита. Транзит в Киеве рассматривают далеко не только с чисто экономической точки зрения, как средство надёжного подкрепления худого государственного бюджета. Но и с позиции геополитического выживания, поскольку-де потеря статуса страны — важного энергетического транзитёра лишает Украину единственного значимого для Европы козыря, превращая Незалежную в континентальную «чёрную дыру», страну, статус которой не спасут ни распродажа чернозёма, ни возможность развития натовской логистики.

Этим во многом объясняется навязчивое желание быть в европейской повестке, бесконечное инициирование окологазовых или иных, вплоть до самых кровавых, информационных поводов. То требований гарантий компенсации за запуск «Северного потока - 2», то поиска мифических альтернативных поставщиков, то обещаний снижения на 50% ставки за транзит. Также Киев требовал включить «Нафтогаз» в процесс сертификации «Северного потока - 2». Притом, что украинские власти, естественно, категорически против его запуска и объявляют газопровод угрозой европейской безопасности.

Весьма характерно, что борцы за транзит не забывают и о своих чисто шкурных интересах. Так, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко обещает за 10 лет довести собственную добычу голубого топлива до 24 млн кубометров. А значит, расширить масштаб разведки месторождений. Вот только на Украине давно рассматривают такие посылы как инструмент надёжного бюджетного распила. А потому альтернативы удобному «сидению» на ещё советской трубе просто не существует.

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Потому свои любые действия, включая военные атаки, в Киеве рассматривают в качестве подтверждения своей государственной дееспособности. И даже атака беспилотников дала повод вновь завести песню об униженной и обиженной «северным соседом» очень демократической стране, всем сердцем стремящейся в Европу. А потому не воспринимающей осуждение своих действий, а главное — имеющей право на материальную поддержку.

Основная цель, повторимся, — постоянно быть в информационной повестке, привлекать внимание к своим проблемам. И нельзя исключить, что одним из опосредованных инструментом отчаянной борьбы за транзит будет усиление военных провокаций на Донбассе. Подход крайне циничный, но вписывающийся в общую картину действий украинской власти. И, понятно, разразившийся ценовой газовый кризис и разоблачения уже даже Юлией Тимошенко мифа о реверсе «демократического» чистого газа из Европы, к сожалению, могут толкать команду Зеленского на новые донбасские авантюры. Вплоть до развязывания кровавого конфликта с надеждой втянуть в него Россию и сорвать запуск нового стратегического газопровода. Играть с огнём Киеву не привыкать.