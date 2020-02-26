https://static.news.ru/photo/5a0cffc2-588d-11ea-ad60-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым разрешил военным сбивать гражданские самолёты, нарушившие российскую границу и без объяснения причин не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны.

Решение об уничтожении лайнера может быть принято в случае, если на нём отсутствуют пассажиры. Документ также определяет условия, при которых возможна такая ситуация — самолёт-нарушитель продолжает полёт вглубь территории РФ или к важнейшим государственным объектам, уточняет Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что на кораблях ВМФ России установили новейшие станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», способные ослепить врага и вызвать у него галлюцинации путём воздействия низкочастотных световых колебаний на зрительные нервы. По словам бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, данные установки будут направлены на борьбу с нарушителями границ.