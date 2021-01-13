Власти усилят контроль за сдающими жильё

https://static.news.ru/photo/1996df90-55fc-11eb-9c08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минстрой предлагает усилить контроль за теми, кто сдаёт жильё в аренду. Мало кто из владельцев апартаментов платит налоги, до 90% сегмента остаётся в тени.

Соответствующий проект будет внесён в Госдуму до конца этого года. Он будет направлен на повышение прозрачности этого сегмента рынка недвижимости, пишут «Известия». Также документ призван защитить права арендаторов и арендодателей.

На данный момент законопроект находится в разработке. В него могут включить типовой договор найма, положение о создание реестра наймодателей, который будет доступен для налоговой службы.

Эксперты считают, что в проекте необходимо предусмотреть механизм, который позволит отслеживать собственников, не подающих информацию и не платящих налоги. По прогнозам специалистов, новый закон может привести к росту стоимости сдаваемого жилья на 13%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году цены на недвижимость ощутимо выросли во многих регионах страны. В рейтинге по росту цен на жильё Россия поднялась сразу на две позиции.