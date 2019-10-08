https://static.news.ru/photo/46eaa616-e9dd-11e9-9585-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Черёмушкинский суд Москвы 21 октября начнёт рассматривать иск столичной прокуратуры о компенсации ущерба, якобы причинённого организаторами прошедших 27 июля и 3 августа запрещённых властями акций против недопуска к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. С активистов хотят взыскать более 5 млн рублей.

В суд обратилась прокуратура Москвы в интересах Российской Федерации, которая просит взыскать 2 млн 557 тысяч рублей солидарно с Алексея Навального, Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь, Олега Степанова, Владимира Милова, Александра Соловьёва и Ильи Яшина в качестве компенсации ущерба, причинённого несогласованной акцией 27 июля, — цитирует « Интерфакс » пресс-секретаря инстанции Ирэну Козаеву.

Кроме этого, прокуратура Москвы хочет взыскать 2 млн 379 тысяч рублей с Любови Соболь и Георгия Албурова «в качестве компенсации ущерба, причинённого организацией несогласованной акции 3 августа».

В иске указывается, что сумма ущерба рассчитывалась якобы с учётом того, что во время проведения запрещённых властями массовых оппозиционных акций привлекались дополнительные силы и средства Росгвардии.

Прокуратура Москвы намерена компенсировать государству затраты на оплату труда силовиков, а также горюче-смазочные материалы для техники, задействованной во время митингов и в разгоне протестующих.

Как писал News.ru, ранее ГУ МВД Москвы предъявило иски Алексею Навальному и ещё ряду оппозиционеров на общую сумму около 18 млн рублей. Полиция хочет получить от оппозиционеров деньги на ущерб, якобы связанный с необходимостью привлечения дополнительных сил и средств во время несогласованных акций.

До этого Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск о возмещении убытков, поданный ГБУ «Автомобильные дороги» к организаторам оппозиционной акции 27 июля. Госучреждение требовало с ответчиков 11,5 млн рублей, суд постановил взыскать с них 3,5 млн рулей.

По состоянию на 1 октября сумма исков к организаторам запрещённых властями манифестаций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа достигла 21 млн рублей.