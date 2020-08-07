Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными

https://static.news.ru/photo/e01bd98e-d93a-11ea-b590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frakes-Heald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Гонконга считает санкции США против 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга подлыми и бесстыдными. Кабмин выразил готовность поддержать Пекин в случае принятия контрмер.

Правительство специального административного района Гонконг резко раскритиковало так называемые санкции правительства США в отношении 11 официальных лиц Центрального народного правительства КНР и правительства САР как бесстыдные и подлые, — цитирует РИА Новости заявление правительства.

В кабинете министров подчеркнули, что Гонконг является неотъемлемой частью Китая и принцип «одна страна, две системы» вполне отвечает интересам его жителей и «представляет собой общие стремления всего китайского народа».

Как писал NEWS.ru, Минфин США опубликовал новые санкции против ряда китайских граждан. Ограничительные меры введены в связи с политикой Пекина в отношении Гонконга. В чёрный список попали 11 высокопоставленных чиновников, включая главу администрации Гонконга Кэрри Лэм.

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории, что ещё сильнее обострило отношения между державами.