Путин высказался по поводу непризнания Турцией Крыма

https://static.news.ru/photo/e2e07d2a-148e-11eb-af4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Позиция «демократической» Европы касательно референдума в Крыму вызывает удивление, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, подобное волеизъявление народа — высшая степень проявления демократии. Если граждане Крыма являются жертвами так называемой «аннексии», то для чего против них вводят санкции, это «бред», подчеркнул глава государства.

Что касается позиции Турции по поводу непризнания Крыма российским. Ну и что ж, у нас далеко не всё совпадает, скажем, по ситуации в Закавказье. Наши точки зрения часто расходятся, — отметил Владимир Путин.

Глава государства также призвал не «показывать пальцем» на президента Турции Тайипа Эрдогана, ведь его заявления по Крыму не вызывают никакого интереса. Напротив, сперва нужно посмотреть, что в других странах происходит, заключил российский лидер.

Российский лидер выступил 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.